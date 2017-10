Përfituesit dhe përgjithësuesit

Në shkrimin e Rron Gjinovcit me titull ( UÇK – Edhe ushtri Klasore?) më tërhoqi vëmendjen vetëm një pjesëz e atij shkrimi, një paragraf ku ai tekstualisht thotë: “Kush për ta marrë ndonjë copë pushteti lokal e kush për reputacion ndërkombëtar, drejtuesit e luftës që na paraqitet si kombëtare, me bekimin e Serbisë dhe përmes saj arrijnë përmbushjen e qëllimeve të veta. Dhe është pikërisht kjo që na tregon se lufta nga ana e tyre nuk ka pasur karakter kombëtar, por ka qenë një rebelim klasor”.

Vetëm ky paragraf po ta kishte lexuar edhe njëherë shkrimin pasi e ka shkruar ky zotëria do e kuptonte se gjith shkrimi i tij është një mllef i shprehur ndaj një grupi personash të dalë nga rradhët e UÇK-së dhe që duke përvetësuar dhe privatizuar atë luftë çlirimtare u kthyen shumë shpejt në uzurpatorë të pushteteve. Veprimet e këtyre personave pas lufte nuk mund ti atashohen karakterit të luftës dhe as që mund të tregojnë karakterin e sajë. Së pari Rron duhet ta dishë dhe besoj se e di që këta nuk janë as inicuesit e as themeluesit e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ata as nuk kanë qënë udhëheqës të sajë. Disa prej tyre është e vërtetë që kanë mbajtur detyra drejtuese në disa nivele të asaj ushtrie, por asnjëherë ata nuk kanë qënë bartës të politikës së saj çlirimtare.

Po qe se do i ishit hyrë pak më thellë kësaj teme e do ishit interesuar do e kishit parë se kush ishin bartësit e vërtetë të atyre ngjarjeve e të asj lufte. Të dhënat statistikore mbi përkatësinë profesionale, të gjinisë, të origjinës sociale, të moshës, të cilat do të mund ti gjeni lehtë në listat e pjesëtarëve të UÇK-së, ( ju sugjeroj të shikoni listat e IOM) flasin qartë se pjesa më e madhe e tyre ishin të rinj — nxënës, me shkolla të mesme të kryera, ose studentë e të rinj të tjerë me diplomë fakulteti,profesorë të shkollave të mesme, shumica të papunë, por edhe të punësuar. Kishte edhe nga ata që i përkitnin pjesës intelektuale, si dhe shumë ish të burgosur politikë. Shumica absolute kishte prejardhje fshatare, por kishte edhe punëtorë, një pjesë e mirë ishin ardhur nga perëndimi e një battalion vetëm nga Amerika.

Këta njerëz që ishin edhe bartës të asaj lufte u ngritën sepse atyre u mungonte liria, u mungonte gjuha dhe se u ishin shkelur tërësisht të drejtat e tyre mbi bazë etnie. Dhe etnia e tyre, përkatësisht ajo shqiptare kishte filluar të trajtohej si një klasë shoqërore dhe jo më si etni. Pra Sërbia kishte filluar implementimin e një plani shumë të zgjuar e të kamufluar, kthimin e një etnie në klasë. Atë gjë të cilën edhe ju po bëni në shkrimin tuaj. Uroj ta keni pa vetëdije. Sepse tentimi i kthimit të një etnie në klasë shoqërore është tentativa më mizore për ta zhdukur atë etni. Pra qëllimi final i operacionit “Patkoi “ por si fillim me mjete politike. Edhe juve sot në vazhdën e asaj teorie po mundoheni të barazoni klasoren me etnin, të barazoni përfituesit me një lëvizje, të barazoni abuzuesit me çlirimtarët, të barazoni injorancën e një grupi njerëzish me një popull.

Ndalu o Rron se je duke vepruar njësoj si Serbia dikur, kur këta të rinj ngriheshin e kërkonin barazi, jo me klasat por me popujt e tjerë e ajo, Serbia, në vend që tu jepte të paktën shpjegim për atë që ata e kërkonin ju jepte dënime. E pastaj mundohej ti bindte ata dhe veten nëpërmjet disa pseudo intelektualëve me anë të konferencave e shkrimeve si ky i yti se ata të cilët ishin ngritur për të shprehur unin e tyre rezistent e përkatësinë etnike nuk ishin gjë tjetër veçse armiq të përbetuar e plangprishës të sistemit. Pra të rendit shoqëror, të atij rendi të cilin ti në shkrimin tënd po këmbëngul që këta bartës të asaj lufte çlirimtare kishin pasur si qëllim të prishnin e pastaj ta ndreqnin për vete.

Rron, o Rron, e gjith kjo përpjekje e jotja më duket si imitim e jo si krijim. Ndalu o burr e mos na fyej pse u ngritëm e luftuam se e deshëm atdheun pa pushtues, mos na fyej pse u gjakosëm për liri. Bartësit e asaj lufte nuk kanë asgjë të përbashkët me përfituesit e sajë. Bartësit e luftës e kishin pasur shpirtin e pastër, të çiltër si rrezja e diellit në mëngjes. As në zemër dhe as në mendje nuk e bartnin të keqen të cilën ti mundohesh të na e mveshësh. Ideali i tyre ishte sinonim me të mirën dhe të bukurën. Bota që e gjakosën ishte e përmbushur me shpirtin e tyre të pastër, me idealet e tyre të mëdha.

Qëllimi tyre o Rron në atë luftë ishte i njëjtë me qëllimin e atij kaçaku nga ana e Drenicës që nuk u pajtua kurrë me «krajlin» e madh dhe pastaj e la amanet që kufomën t’ia hidhnin në ndonjë shpellë të panjohur të Kosovës; dhe të atij plaku zemërbardhë nga Rrafshi i Dukagjinit që e vranë me pabesi në shpellën e Dragobisë dhe i cili për të gjallë të vet nuk ishte pajtuar me armiqt e kombit të vet, e kish luftuar gjithnji për forcimin e unit të plotë midis kombeve tjera, por të cilin, përmes agjentëve të paguar, e vrau mbreti i vetëshpallur. E duke vrar të këtillë burra, e duke e zhveshur me kësi shkrimesh si I yti ndërgjegjen e kombit ia mundësuat atyre gjoja drejtuesve të luftës marshimin përpara drejt feudalizmit të agallarëve në shekullin e ri.

Në rast se ti Rron lirinë nuk e kupton ndryshe por vetëm si mundësi vetëkrijimi dhe si kërkesë për barazi të plotë dhe për liri të ngjashme me atë të kombeve të tjera, ke ngatarruar adresë me shkrimin tënd. Në rast se gjithë ky spekulim i yti për manipulimm me bartësit e atyre ngjarjeve me përmasa kombëtare nuk e kanë burimin te ata persona specifik të cilët ti ndoshta kërkon të godasësh, por duke bërë përgjithësim, atëherë e gjithë përpjekjae jote ka të bëjë vetëm me tendencën e rikthimit të teorisë së vjetër të disa pseudo sshqiptarëve andej e këtej kufiri të cilit deklaronin se UÇK është pjellë e Serbisë.

Rron, o Rron, mos e bëj avokatin e djallit. Rron, o Rron mos u mundo ti zhvendosësh kufijtë vlerësues mes të mirës e të keqes. Rron, o Rron dyfytyrëshit mos I bëj pasqyrë të ndershmërisë së një ushtrie çlirimtare.

O Rron mos na servir sot raportet e vjetra Jugosllave të cilat çdo lloj tentative organizimi për liri në Kosovë e konsideronin si një lëvizje të karakterit feudo-klanor. Ti sot po bën një ndryshim të vogël, me anë të përgjithësimit që në këtë rast është I barabartë më aktin e atyre përfituesve nga lufta po na e servir atë teori Jugosllave të përpjekjeve tona për liri jo më si diçka të karakterit feudo-klanor por si të një karakteri feudo-borgjez, vetëm se këta paskan bërë vila në qytet e pallto të shtrenjta.

Rron mos e baltos luftën e një popull të tërë për shkak të një mllefi ose inati. Ata për të cilët ti flet, përfituesit e luftës të cilët nuk përfaqësojnë veçse vetveten nuk I duam më shumë se ti. Jo sepse na tradhëtuan si thua ti e na lanë pa pjesë, por sepse tradhëtuan gjakun e dëshmorëve të rënë për liri o Rron. E liria nuk është klasore ashtu si po don ta paraqesësh ti. Liria është kombëtare o Rron.

*Autori është pilot ushtarak, shkolluar në Shqipëri, Greqi dhe Turqi. Koordinator i UÇK-së me Shtabin e NATO-s gjatë fushatës së bombardimeve për çlirimin e Kosovës, pjesëmarrës dhe me detyra në zinxhirin komandues në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, Ushtrinë Çlirimtare për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc, në Ushtrinë Çlirimtare Kombëtare në Maqedoni si dhe ish-shef i Fluturimeve në Autoritetin e Aviacionit Civil Shqiptar dhe më pas në kompaninë ajrore “BelleAir”.

/Oranews.tv/

