Paradokse gushti

Sot kemi dy parti në opozitë që kanë shumicën në qeveri!

Ministrat e opozitës vijojnë përgatitjet për raportin e zgjedhjeve, për të cilat opozita nuk ka shprehur asnjë ankesë (zyrtare)!

Raporti i OSBE- ODHIR për zgjedhjet pritet të jetë më kritik se ai i opozitës!

Njeriu më i kërkuar këto ditë është …lideri opozitës!

Në muajin korrik pati një protestë kundër qeverisë, në muaji gusht pak më pak….

Shohim zjarre çdo ditë, por njerëzit i ka marrë malli të shohin zjarrëfikëse!

Në rrugët e Tiranës nuk gjen dot 3 shitës ambulantë pa licensë, por kemi 173 pika karburanti pa licensë!

Nuk parashikojmë dot kur do të bjerë shi, por parashikojmë me saktësi se pas vapës do të ketë tërmet!

