/Oranews.tv/ 

Histeria e nje klikimi …!

Njerezit dallojne nga frymoret e tjere prej arsyes. Por edhe kjo fatkeqesisht na ka humbur. Pas ngjarjes se Romanatit ku 3 te mitur iken tragjikisht nga kjo jete dhe se fundmi sot kur xhaxhai i mori jeten nipit te tij ne Shkoder, kete bindje e kam me te forte.

Kjo edhe per nje shkak te thjeshte. Pa dashur te komentoj fatkeqesine qe ka ndodhur brenda atyre dy dyerve te shtepive, ngjarje diametralisht te kunderta, por qe ne thelb i bashkon vetem nje gje “pasqyrimi mediatik”.

Ka nje histeri te frikshme, saqe nganjehere (se fundmi mund te them shpesh) po me bejne ta urrej profesionin qe kam zgjedhur. Ne vertete hyjme ne shume familje si mysafir te paftuar ne te mira e te keqija qe ka jeta tokesore, por nuk na falet te jemi ndjelles te se keqes, ta behemi perçues te nje lajmi qe i tille nuk eshte.

E gjithe kjo loje per pak klikime, e kush te jete i pari. Histeri, po nga ajo kolektive dhe e frikshme! Fillimisht foto te femijeve te shkrumbuar, e ne fund nje i ri qe gezon jeten ne mes te qytetit me miqte e tij, e ne ja dergojme permes nje “klikimi” te vdekur prinderve, motres, vellait e te afermve.

Sa e rende! Per nje çast edhe me pasoja per ato familjar qe shohin nje lajm tragjik me 1 foto te tille. Pa e menduar dy here, nga nje kerkim ne facebook, instagram apo twiter, nje foto nga emri e mbiemri i njejte dhe “ja viktima”.

Por e kujt? E jona, gazetar e jo gazetar, qe nga nje tastiere dhe “luksi” i te pasurit nje portal apo faqe me shume pelqime, i japim bashkeqytetareve tane, te rremen, dezinformimin, e i veshim vdekjen dikujt qe gezon shendet e jete fale Zotit. E thote mire nje shprehje e vjeter: Fjala mort nuk bjen. Larg qofte te ishte e kunderta çfare do kishim bere me kete semundje kolektive qe ka prekur Shqiperine.

Per fatin e keq edhe shume gazetar me pervoje qe sot drejtojne portale apo redaksi kane rene ne te njejtin kurth, e po na bejne te sillemi ndryshe nga ajo qe jemi. Kemi humbur te njerezishmen, nuk kuptojme dhe ndiejme dhimbjen, por jemi kthyer ne qenie te ftohta, e kafshe te egra qe “luftojne” per mbijetese, por pa patur nevoje sepse shkretiren e kemi larg e s’duhet ta krijojme kur nuk na duhet …

