Basha i bën bllokadë arsyes

Lulëzim Basha ka folur dje me ‘sigurinë’ e një kryeministri dhe tejet i vetëkënaqur, para medias, paçka se orët e gjata të negocimeve e kanë treguar se ai i kish vendosur një bllokadë arsyes, duke u ngulur në qëndrimin e tij pa ekuivokë për krijimin e një qeverie teknike. Trishtimi i madh, kur e ndiqje të vinte nga mendimi se çfarë mund të sjellë një përfaqësues i tillë i asaj që pretendohet si lidërshipi i të nesërmes! E më keq akoma, që Opozita e sotme shqiptare identifikohet vetëm me të.

E vetmja gjë e cila ka mbetur deri në orët e vona ishte një fjalëz e Bashës sa i përket vazhdimit të bisedimeve, që gjithsesi linte idenë e gjetjes së një rruge të ndërmjetme. Në fakt, që lexohet se pritej ajo që do të vendoste lideri i vërtetë i PD-së, z.Sali Berisha, atij ku shkoi të raportonte fill pas bisedimeve. Bashës iu dha e gjithë mundësia që të shpaloste staturën e vet, por edhe të kremtonte atë aksion 67 ditësh, si sukses personal para zërave skeptikë qoftë edhe prej PD-së. Por ai e shmangu, duke e vendosur veten në një udhëkryq, ku më shumë se kokëfortë do të gjykohet si një i kapur nga interesi i liderit të tij të vërtetë. Për të ardhur keq, se në këtë takim nuk ishin anëtarët e tjerë të partive opozitare, që mund të ofronin një alternativë më të mençur, por edhe më të besueshme për kauzën.

Sido që do të jetë zgjidhja e këtij ngërçi politik, keqardhja më e madhe është antagonizmi i frikshëm politik në Shqipëri. Paçka se kryeministri Edi Rama ka pranuar të gjithë pikat e të ashtuquajturës “non paper” paraqitur nga eurodeputetët McAllister dhe Fleckenstein për daljen nga kriza, ku theksohen standardet e zgjedhjeve të lira e të ndershme, Opozita me gojën e Bashës i është përgjigjur me fjalinë shtampë të kërkesës për qeverinë teknike.

Në një faqe e gjysmë format, në atë që ka hartuar me shumë kujdes misioni i OSBE-së, ambasada e SHBA-së dhe BE-së dhe është rakorduar nga dy deputetët, është rekomanduar që kreu i KQZ-së, institucioni që menaxhon zgjedhjet t’i jepet opozitës; shpallja e shitblerjes së votës si objekt që duhet të ketë sanksione nga Kodi Zgjedhor të quhet edhe vepër e Kodit Penal; aksesi në polici etj. Një mal kushtesh, pranuar nga Rama, që mund t’ia lehtësonin daljen nga Çadra me nderin e fitores së çështjes, shefit të opozitës.

Por, duket se Lulëzim Basha nuk vendos vetë sepse me bllokadën e arsyes që ka bërë ka treguar jo thjesht mungesën e një stature politike të nevojshme që i duhet vendit, por edhe ka ofruar parashikimin e një lideri që nuk ofron fleksibilitet, besueshmëri dhe që apriori të sjell trishtim për të ardhmen e vendit. Tashti lufta më e madhe e Bashës do jetë lufta për të justifikuar veten e tij.

/Javanews/

