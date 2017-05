Zjarrfikësit kanë shpëtuar disa njerëz që kishin mbetur në një lartësi të madhe lojën e njohur në formë treni ‘roller coaster.’

Sipas raportimit të policisë, aty ishin rreth 19 pasagjerë, të cilët nuk kishin asnjë dëm serioz.

Kjo ngjarje ka ndodhur rreth orës 11.30 në qytetin e Oklahomës.

TAC 2 Update – 11501 N I-35 service rd-Assist frontier city – 1 person left to remove from the rollercoaster. pic.twitter.com/vlgOBRhEV5

— Oklahoma City Fire (@OKCFD) May 4, 2017