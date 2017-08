Derrat e shpëtuar nga zjarri përfundojnë në zgarën e zjarrfikësve

Disa gica që u shpëtuan prej një zjarri në Wiltshire, nuk ia dolën të jetonin gjatë pasi janë kthyer në ushqim për zjarrfikësit.

Një fermë në Wiltshire u përfshi nga flakët e zjarrit, ku brenda gjendeshin 20 derra të cilët ishin rritur me kujdes, që më vonë mishi i tyre të shitej.

Gjashtë muaj pas ngjarjes, pronarët i dërguan dhuratë ekipit të Pewsey disa salcice të prodhuara vetëm prej mishit të tyre.

“Jam i sigurt që vegjetarianët do e urrejnë këtë. Unë dua ti falenderoj, i premtova që do e bëja një gjë të tillë. Kafshët i ushqeva me cilësinë më të mirë që mishi i tyre të bëhej shumë i mirë,” – tha fermeri Rachel Rivers për BBC.

Zjarrfikësit e vlerësuan mishin në zgarë si ‘fantastik’ dhe e shijuan gjithcka që i ishte dërguar.

/oranews.tv/

