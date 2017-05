Zbulon stoli 1400 vjecare por nuk merr vlerësimin e duhur

Paul Hardcastle është një burrë nga Anglia që ka gjetur disa stoli 1400 vjecare anglosaksone por nuk ka arritur të vlerësohet sa duhet.

52-vjecari është ndjerë shumë keq pasi ka marrë vetëm 3800 dollarë për to, ndërsa në të kaluarën, këto stoli do të vlerësoheshin me të paktën 61 mijë dollarë.

Ai i ka zbuluar ndërsa gërmonte në kopshtin e tij në West Yorkshire.

Me ligjet e reja që kanë dalë, objektet e vjetra nuk vlerësohen njësoj si më parë, prandaj ai ka vendosur që ti mbajë në shtëpi se sa ti shesë për një shifër aq të vogël.

/oranews.tv/

