Viktima e sulmit me acid gjen dashurinë e jetës

Lalita Ben Bansi, një viktimë e sulmit me acid në Indi ka gëzuar këtë ditë pasi ka gjetur dashurinë e jetës së saj, të cilën e ka kurorëzuar me martesë.

“Kush do ta mendonte se pas një sulmi me acid dhe 17 operacioneve do të gjeja dashurinë, – tha ajo për Hindustan Times në ceremony.

Ajo u njoh me bashkëshortin e saj, Ravi Shankar falë një numri të gabuar. 26-vjecarja që pësoi ndryshim në pamjen e saj nga një i afërm në 2012 tha se fakti që ka gjetur dashurinë e jetës është një mrekulli.

Martesa është ndjekur nga një numër i madh i yjeve të Bollywood, duke përfshirë aktorin Vivek Oberoi, i cili e quajti vajzën ‘Një heroinë të vërtetë.’

“Unë e kam pëlqyer atë që nga fillimi,” – tha bashkëshorti i saj 27-vjecar, që punon për kompaninë e kamerave CCTV.

