Vajza i propozon publikisht të dashurit, ai e lë në rrugë

Një vajzë në Spanjë i ka propozuar të dashurit të saj në stacionin e trenit, por duket se ai nuk e donte mjaftueshëm.

Në pamjet e filmuara nga kalimtarë dëgjohet ajo duke i thënë: “A do të martohesh me mua? Unë të dua dhe dua të jesh me mua. Po apo jo?”

Djali që duket në siklet i thotë: ‘Po dashuria ime por ndalo me këtë’, e mundohet vazhdimisht që ta largojë që aty, por ajo insiston me pyetjet.

Kështu ai mbledh gjithcka kishte dhe largohet që aty, duke e lënë vajzën të dëshpëruar në mes të rrugës.

/oranews.tv/

