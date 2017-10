Vajza e droguar luan në piano, qytetarët kërcejnë në rrugë

Një vajzë e droguar ka përfunduar në tastierën e pianos, ku luante muzikën e Moxart dhe ka tërhequr vëmendjen e banorëve në rrugët e Anglisë.

Në fakt, muzika ishte regjistruar nga një pianist dhe vajza e varur nga lëndët narkotike ka shtypur vetëm një buton që nxirrte tingujt e muzikës së njohur.

Sipas një filmimi, pianisti i veshur me rroba me ngjyra kërcen shumë pranë tij. Pak më pas duken nëna me djalin e saj teksa kërcejnë në mes të rrugës, nën ritmet e muzikës së Moxart.

Pamjet u filmuan nga Paul, një punonjës guide që po i prezantonte grupit qytetin e Canterbury.

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter