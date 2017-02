Të premten do të kemi eklips

Astrologët kanë parashikuar se do të ketë eklips hënor ditën e premte. Një hënë e plotë që vjen në muajin Shkurt dhe një kometë do të bëjnë afrimin e saj me Tokën.

“Kometa, e njohur ndryshe si kometa e Vitit të Ri do të shfaqet të shrunën në mëngjes, disa orë pas së premtes në mbrëmje,”- shkruan Mirror.

Eklipsi hënor, i quajtur edhe eklipsi penumbral ndodh kur toka, dielli dhe hëna shtrihen pas njëra-tjetrës duke lënë Tokën në mes. Shtrirja e tyre bën që hija e Tokës të bie në hënë duke krijuar eklipsin hënor.

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter