Të gjithë me sytë nga qielli për të parë eklipsin diellor

Eklipsi i shumëpritur i diellit më në fund erdhi dhe astrologët e paduruar e kanë përphapur menjëherë këtë lajm në mediat sociale nëpër botë. Ata kan ndarë shumë shpejt kënaqësinë e tyre për këtë eklips, të ciilin e kanë pritur pothuajse një shekull për ta parë.

Eklipsi ishte i dukshëm në 10 shtete gjatë të hënës. Shikuesit në Oregon ishin të parët që e përjetuan këtë fenomen qiellor, i cili shkaktohet kur hëna mbulon diellin, duke zhytur tokën në errësirë vetëm për pak çaste. Shumë prej njerëzve e kanë ndarë kënaqësinë nëpërmejt statuseve në profilet e tyre socale , ja disa prej tyre.

I am so high right now. #SolarEclipse2017 — God (@TheTweetOfGod) August 21, 2017

Keeping the puppers eyes safe lol #SolarEclipse2017 pic.twitter.com/lZV8wqQY5j — h e a t h e r (@PeridotRabbit) August 21, 2017

What I kindaaa hope happens next during #SolarEclipse2017 pic.twitter.com/nBXp5lD1Rz — Sean O (@olears27) August 21, 2017

I envy you all who saw the #SolarEclipse2017 pic.twitter.com/10yfKRtew0 — K.E.M Lindblom (@the_egghunter) August 21, 2017

it’s so beautiful, very lucky that I got this view! #SolarEclipse2017 pic.twitter.com/bRGokhsETr — KRNG Cozy 🎥 (@CozysTweets) August 21, 2017

