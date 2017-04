Tajvani ndalon shitjen dhe konsumimin e mishit të qenit apo maces

Tajvani është bërë qyteti i parë në Azi që ka nxjerrë ligjin e ri për ndalimin e shitjes apo konsumimit të mishit të maces dhe qenit.

Sipas një rregulli për mbrojtjen e kafshëve, cdo njeri që shet, blen apo ha mishin e kafshëve të ngordhura do të gjobitet deri në 8 mijë dollarë. Ndërsa ata që i dëmtojnë qëllimisht do të gjobiten deri në 64 mijë dollarë dhe 2 vite burg. Për më tepër, shkelësit do të identifikohen dhe turpërohen publikisht.

Ata i konsiderojnë macet dhe qentë si pjesë e familjes, prandaj kanë hedhur idenë e këtij ligji, i cili do të vihet në zbatim që nga fillimi i muajit maj 2017.

/oranews.tv/

