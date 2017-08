Super-jahti me pistë helikopterësh

Dizenjimi i ri i një jahti mund të ndryshojnë mënyrën se si udhëtojmë në botë.

Dizenjuesi Xhorxh Lucian ka paraqitur konceptin për jahtin duke e quajtur “Dare to Dream”.

Super-jahti i pabesueshëm do të ndërtohet për të transportuar një aeroplan përreth 100 metra.

Mjeti lundrues do të ketë një kuvertë zvarritëse prej 140 metra ndërsa do të furnizohet me helium nga anija nënë.

Imazhet e krijimit të çuditshëm tregojnë se varkë do të ketë gjithashtu një zonë uljeje për helikopterët nëse pronari dëshiron të përdorë një formë moderne të transportit ajror.

Dizajni modern i jahteve është në kontrast të thellë me avionin e vjetruar më lart. Jahti do të ketë një hapësirë për 12 të ftuar dhe 40 persona të ekuipazhit. Airship, i quajtur ‘Flying Diamond’ në mënyrë të ngjashme është e pajisur me akomodim dhe argëtim, për të lehtësuar pushimet e shkurtra larg.

Projektuesi vizionar francez George Lucian, i cili është i vendosur në Monako, pranon se krijimi i tij është kryesisht fantazi, por mban besimin që mund të ndërtohet një ditë.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter