Sulmohet nga tigri, 23 vite pritje

Shpresa është në horizont për një njeri nga Bangladeshi, i cili u shpërfytyrua rënda pas një sulmi të egër nga një tigër. Hashmot Ali, 45 vjeç, humbi gati të gjithë fytyrën e tij si rezultat i incidentit – dhe përpjekjet e shumta për të “riparuar” fytyrën e tij kanë dështuar deri më tani.

Babai i tre fëmijëve ka jetuar i “fshehur” për 23 vite.

Ai tani do të bëjë udhëtimin tetë-orësh në kryeqytetin e vendit, Dhaka, për të folur me specialistë përkatës.

Hashmot tha: “E konsideroj shumë të rëndësishme që të kthehem në normalitet duke marrë një trajtim të mirë. Unë kam shumë nevojë që fytyra ime e deformuar të jetë fikse. Unë dua të jetoj jetën time me krenari; Unë nuk dua të fshihem pas kësaj maske.

Sulmi i tmerrshëm ndodhi kur Hamshot ishte punuar si peshkatar dhe po flinte në një anije të lidhur pranë një kanali në pyll.

Hashmot ka pasur disa operacione që nga incidenti në përpjekje për të rindërtuar anën e majtë të fytyrës së tij, duke përfshirë tri përpjekje të pasuksesshme në transplantimin e lëkurës.

Hashmot, i cili jeton me gruan e tij, dy djem dhe një vajzë, do të takohet me mjekët që ofrojnë trajtim për të rindërtuar fytyrën e tij, duke përdorur lëkurën nga pjesët e tjera të trupit të tij.

Seria e procedurave do të kryhet për dy vjet, dhe nëse Hashmot vendos të shkojë përpara me ta, mund t’i japë atij jetën që dëshiron.

Shakila Akter, gruaja e Hashmot, tha: “Do të ishim shumë të lumtur nëse Hashmot do të shërohet. E gjithë familja ime do të donte të kishim një Hashmot të shëndetshëm dhe normal.

‘Ai nuk do të duhet të fshihet nga njerëzit e thjeshtë’.

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter