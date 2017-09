Ukrainë - Studentja nxjerr në shitje virgjërinë për 1500 paund

Një studente ukrainase ka nxjerrë në shitje virgjërinë e saj, sepse ajo ka nevojë urgjente për 1,500 paund.

E reja me emrin Julia tha për gazetën Melitol, në juglindje të Ukrainës që ajo herët a vonë do ta humbasë virgjërinë, kështu që preferon më mirë ta shesë se sa ta humbasë atë në ndonjë party e dehur, shkruan The Sun.

Në njoftimin për virgjërinë shkruhet : ‘“’Vajzë e bukur, 18 vjeç, studente. Dua t’i jap virgjërinë time një mashkulli serioz që më ofron një ndihmë financiare prej 50,000 hryvnia (1,500 paund)”

Ajo shpjegoi se ajo kishte pasur të dashur, por e kishte ruajtur virgjërinë e saj.

Vajza shpjegoi se paratë i duheshinpër një arsye të mirë dhe jo për t’i shpenzuar për ‘argëtim’ ose gjëra pa vlerë.

/Oranews.tv/

