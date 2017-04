Shikoni reagimin e gruas kur sheh se djali ka prerë flokët aksidentalisht

Një burrë e ka bërë partneren e tij që të ‘çmendet’ me disa foto të djalit të tyre që kishte prerë flokët e tij aksidentalisht. Imgur, i njohur me emrin Bobby arriti të merrte shumë vëmendje kur publikoi bisedën e tij me të shoqen.

Me anë të mesazheve, Bobby i thotë asaj se djali i vogël ka prerë aksidentalisht një pjesë të flokëve kur ai po punonte, ndërsa ajo kërkon me ngulm që të përgjigjet në celular. Ai e vazhdon lojën, duke i dërguar një foto me djalin, ku të dy dukeshin pa flokë.

“Oh zot, djali im duket si patate,” – ka thënë gjatë bisedës, ndërkohë që ishte e shokuar për rastin.

Më pas ai e sqaron se ishte një lojë sepse po priste flokët e tij dhe e bëri foton me programin ‘Photoshop’.

