Senatorja australiane, Larissa Waters ka marrë vëmendjen e të gjithëve teksa e ushqente vajzën 2 muajshe në Parlament.

“Jam shumë krenare që vajza ime Alia është fëmija i parë që ushqehet në parlament. Ne kemi nevojë për më shumë gra dhe prindër këtu,” – shkruajti ajo në Twitter për vajzën e saj të dytë, duke u shoqëruar me komente shumë pozitive.

Parlamenti australian ndryshoi rregullat vitin e kaluar duke lejuar femrat që janë pjesë e qeverisë të ushqejnë foshnjet në sallë.

Përpara, ata e kishin të ndaluar të bënin një gjë të tillë dhe i jepej një votim i posaçëm.

So proud that my daughter Alia is the first baby to be breastfed in the federal Parliament! We need more #women & parents in Parli #auspol pic.twitter.com/w34nxWxG0y

— Larissa Waters (@larissawaters) May 9, 2017