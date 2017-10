Rekordi më i çuditshëm i vendosur ndonjëherë

Ky konsiderohet si rekordi më i çuditshëm i vendosur ndonjëherë në botë.

Më shumë se 70 kërcimtarë breakdancers kanë imituar lëvizjet e mullinjëve të erës në 30 sekonda.

Ata realizuan lëvizjet spektakolare përpara një sfondi mbresëlënës të disa mullinjve të erës të shekullit 18-të të Trashëgimisë Botërore të UNESKO-s në Kinderdijk, Holandë.

Grupi i udhëhequr nga italiani “Prince of Power” Cico (Mauro Peruzzi) për të sfiduar Red Bull BC One World Final që do të mbahet në 4 nëntor

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter