PSG: Më shumë se 10 mijë fanella me numrin 10 të Neymar shiten brenda ditës?!

Paris SG ka shitur ne butiket e vet “me shume se 10.000 fanella” me numrin 10 te Neymar vetem brenda nje dite, pas transfertes per pese vjet te tij te PSG, duke u berelojtari me i shtrenjte ne histori, beri te ditur klubi te premten ne mbremje.

“Shitjet jane limituar vetem nje fanelle per person” per te shtunen, nderkohe qe me se “15.000 kliente” jane ne rradhe ne Champs-Elysées apo ne Parc des Princes para butikeve zyrtare te Paris SG.

Cmimi mesatar per nje fanelle eshte 100 euro dhe brenda dites jane siguruar 1 M EUR ne arkat e klubit parizien.

Neymar do te prezantohet ne shtunen per publikun ne Parc des Princes duke nisur nga ora 15.45, para ndeshjes per Liga 1 me Amiens .

/ATA/

