Një protestues në Venezuelë ka dalë nudo duke i ofruar Biblën një polici gjatë rrëmujës që kishte përfshirë të gjithë qytetin.

Është publikuar video e djalit që ka bërë një veprim të tillë por identiteti i tij nuk është bërë i ditur. Aty duket ai duke hipur sipër një makine me librin e shenjtë në dorë.

Qytetarët e vendit po zhvillojnë protesta të shumta për të treguar kundërshtimin e tyre ndaj presidentit Nikolas Maduro.

Mijëra njerëz kanë dalë në rrugë dhe ka patur ngjarje të rënda si plagosje dhe vdekje nga kjo nismë.

Protester is mounted naked with a Bible on the National Guard tank in #Venezuela #20A 3:30 PM

pic.twitter.com/NKnjaLizUX

