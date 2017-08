Prifti katolik kapet mat duke çuar 13 vjeçaren në motel

Një prift katolik në Filipine u kap nga policia pasi ishte duke çuar një vajzë 13 vjeçare në një motel për të kryer seks me të.

Monsinjor Arnel Lagarejo u arrestua të premten në një operacion të përbashkët nga policia Marikina dhe Departamenti i Mirëqenies Sociale dhe Zhvillimit (DSWD) pasi nëna e viktimës kishte kontaktuar autoritetet.

Dioqeza e Antipolo lëshoi ​​një deklaratë duke vënë në dukje seriozitetin e incidentit dhe duke shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar me autoritetet hetuese. Ai konfirmoi se Lagarejos është liruar nga të gjitha detyrat e tij në dioqezë.

Lagarejos gjithashtu është ndaluar të ketë kontakt me të gjithë, përveç avokatit të tij, vëllezërve të tij priftërinj dhe autoriteteve të kishës. Ai është veçanërisht i ndaluar nga çdo komunikim me të miturit dhe nga mbajtja e shoqërisë me ta në çfarëdo mënyre.

Dioqeza tha se nuk “as nuk e lejon apo nuk e pranon trafikimin e personave, veçanërisht të të miturve, as të mbrojë të pandehurit nga ndjekja penale dhe gjykim pasues dhe ndëshkimi kur dëshmitë e kërkojnë këtë”.

/Ora News.tv/

