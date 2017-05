Pitoni gjigand, lojtari më i pazakontë në fushën e golfit

Një piton gjigan në një fushë golfi padyshim nuk është diçka që e shihni çdo ditë.

Me shpresën se do të bashkohej me lojtarët e golfit, ai vendosi të dilte në fushë ditën e mërkurë në Zimbali, Afrikë.

Kur lojtarët vunë re pitonin 6 metra të gjatë në fushën e golfit vendosën që ta ndiqnin atë. Dhe një lojtar i guximshëm preku bishtin e tij por kjo nuk ishte ide e mirë pasi pitoni reagoi. Përfundimisht ai u largua për të gjetur një strehë ndërsa lojtarët vazhduan ndeshjen.

