Piloti detyrohet të bëjë ulje urgjente, i shfaqen tre tornado

Një pilot është detyruar që të kalojë tre tornado të frikshme gjatë udhëtimit të tij. Disa persona në Sochi kanë filmuar ngjarjen ku duket se si avioni përgatitet që të bëjë zbritjen.

Incidenti ndodhi të martën kur tornadot me ujë u shfaqën mbi Detin e Zi. Të paktën nëntë fluturime janë shmangur si rezultat i motit kërcënues në Rusi.

Fatmirësisht nuk është raportuar asnjë skandal pasi avioni ka bërë zbritjen me sukses duke mos u përplasur me tornado. Ndërkohë moti sot është me diell dhe vazhdojnë fluturimet.

/oranews.tv/

