Përfitoi 500 mijë dollarë duke u hequr si invalide, arrestohet pasi u kap nga kamerat duke kërcyer

Një grua e cila u hoq si invalide për vite me rradhë, me pretekstin që nuk ileviste dot krahët, fitoi 500 mijë dollarë. Maribel Milligan u kap duke kërcyer këngën “Bad” të Michael Jaskson. Ajo u rregjistrua menjëherë nga kamerat e lokalit dhe mori 3 vjet burg për gënjeshtrën e saj, pasi ajo përfitoi 539 mijë dollarë asistencë gjatë këtyre viteve. Ajo deklaroi se ishte e paralizuar nga ana e majtë e trupit, por kamerat treojnë të kundërtën ajo është parë duke duartrokitur dhe kërcyër me partnerin e saj.





