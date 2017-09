Për pak sekonda kjo pishë shkatërrohet nga rrufeja

Elektriciteti i shkaktuar nga rrufetë ka forcë të jashtëzakonshme.

Kjo video e dëshmon qartë këtë dhe me siguri nëse ndonjë njeri apo kafshë do të ishte në vendngjarje në atë sekondë, nuk do të kishte mbijetuar. Rrufeja ndan përgjysmë pishën.

Nuk dihet se ku ka ndodhur ngjarja, por videoja e hedhur më 3 shtator ka marrë mjaft shikime.



Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter