Për herë të parë zgjidhet Miss Bota me Karrige me Rrota

Një studente e psikologjisë nga Bjellorusia, Aleksandra Chichikova është kurorëzuar Miss Wheelchair World (Miss Bota me Karrige me Rrota) në konkursin e parë të bukurisë të këtij lloji që u mbajt të shtunën në Poloni.

“Luftoni ankthin dhe frikën tuaj. Më pëlqen të shoh njerëzit të ndryshojnë këndvështrimin e tyre dhe sjelljen karshi njerëzve me aftësi të veçanta. Fillojnë ta shohin si dikë të barabartë me veten, jo si dikush me aftësi të veçanta,” – tha 23-vjeçarja në mbrëmjen gala pasi konkuruesit prezantuan veten me kostumet kombëtare.

Ajo u vlerësua me çmimin e parë, ndërsa të dytin e mori Lebohang onyatsi nga Afrika e Jugut duke vazhduar me Adrianna Zaëadzinska nga Polonia.

Në këtë konkurs global morën pjesë 24 vajza nga 19 vende të ndryshme, qëllimi i së cilit ishte ndryshimi i imazhit të femrave me aftësi të kufizuara që gjykohen nga kjo cilësi. Juria përbëhej nga gazetarë, analistë dhe përfaqësues të qytetit të Varshavës, të cilët vlerësuan idetë e konkurenteve që qëndruan tetë ditë në kryeqytetin polak të zëna me provat dhe setet fotografike.

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter