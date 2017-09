Për herë të parë një kompani me taksi ku të gjitha shoferet janë femra

Një grua ka themeluar kompaninë e parë të taksive që të gjitha femrat të ndihen të sigurta kur kthehen natën vonë në shtëpi.

Sade Agboola ka menduar që shoferet të jenë femra dhe të pranojnë si klientë vetëm gra apo fëmijë.

“Ideja më erdhi nga eksperiencat e miqve dhe familjes time. Udhëtimi me transportin e Londrës bën shumë femra të jenë të pasigurta. Ndonjëherë një femër rastis të jetë vetëm pasi ka kaluar natën me miqtë dhe nuk ndihet e sigurtë për të hipur në taksi. Kam mikesha që janë bërë nëna dhe nuk ndihen aspak mirë kur përdorin transportin publik ose kompani tjera private. Shumë të tjera nuk e përballojnë koston e blerjes së një makine por ndjejnë të nevojshme që të jenë të siguruara,” – tha 35-vjeçarja për Metro.

Ajo shtoi se shumë fëmijë dalin nga shkolla dhe ndodh që ti grabiten gjëra me vlerë, prandaj kompania e saj ka bërë dicka ndryshe si asnjëherë më parë. Kompania do të quhet Annisa Cars dhe do përfshijë një pjesë të mirë të qyteteve në jug të Londrës.

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter