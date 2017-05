Nuk do ta besoni dot sa vjeçe është kjo grua

Me lëkurë të shëndritshme, trup super të tonifikuar dhe me asnjë rrudhë të vetme Liu Yelin ka habitur million anjerëz me pamjen e saj jashtëzakonisht rinore.

“Njerëzit tronditen kur mësojnë se jam afërsisht 50 vjeç,”- ka thënë 49-vjeçarja.

Liu Yelin nga Kina ka lindur në vitin 1968 dhe ndonjëherë pamja e saj e mrekullueshme e ka bërë të ndihet keq pasi njerëzit të cilët nuk e njohin mendojnë se djali i saj 22 vjeçar është i dashuri i saj.

Megjithëse ka një lëkurë për tu patur zili dhe ftytyre të përsosur ajo thotë se ka përdorur rrallë produkte kozmetike.

Liu ia atribuon pamjen e saj rinore stërvitjes së rregullt që bën prej 3 dekadash.

“Unë notoj në liqen dhe bëj stërvitje me peshë çdo ditë,”- ka thënë për Daily Mail. “Ajo çfarë më pëlqen më shumë të bëj është të notoj jashtë në dimër.”

