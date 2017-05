Njihuni me gruan që u martua me veten

Sophie është një grua që u martua me veten për të festuar beqarinë, dhe që kërceu vetëm në dasmën e saj.

“Unë po rikuperohesha nga një ndarje e keqe. Thjesht mendova, a është e mundur të martohem me veten? Ekziston një qetësi kur je beqare dhe duhet ti përgjigjem gjithnjë pyetjeve të njëjta, nëse do jem e lumtur derisa të gjej të duhurin. Kur njoftova se do ta bëja të gjithën vetë, të gjithë mu gjendën pranë. Kam shumë miq dhe babai im nuk bëri fjalë, vetëm më tha: Cfarë duhet të vesh? Ishte më emocionuese se sa e kisha menduar sepse njerëzit thanë se ishte dasma më e mirë që kishin qenë ndonjëherë,” – tha ajo për BBC.

Ndërkohë, Sophia realizoi një dasmë të madhe ku i vendosi një unazë vetes dhe hodhi tufën e luleve. Ajo tregoi se nuk ka shpenzuar më shumë se 60 dollarë për fustanin e saj dhe e ka shijuar cdo gjë.

Për të divorci nuk është një mundësi, por një rast ku nuk mund të jetosh e qetë prandaj ka realizuar dicka të tillë që të ndihet mirë me veten.

/oranews.tv/

