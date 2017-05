Një birrë për ta pirë në dush

Nëse nuk keni bërë kurrë një dush të nxehtë me një birrë të ftohtë me akull në dorën tuaj, jeni duke humbur një nga gëzimet më të mëdha të jetës. Është një nga sekretet e lumturisë që asnjë terapist nuk do t’jua tregojë.

Harrojeni relaksin në dush me një gotë vere në dorë, sepse tani mund të keni një birrë të dizenjuar fiks për këtë rast.

Dy kompani suedeze janë bashkuar për të krijuar birrën e parë të projektuar posaçërisht për t’u pirë në dush të quajtur “Shower Beer”.

Ajo shitet në shishe të vogla 150 ml, dhe ngjan si një produkt dushi.

