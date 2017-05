Ngjyra e paketës së cigares bëhet e gjelbër, zbuloni arsyen

Një rregull i ri ka dalë në Britaninë e Madhe ku ngjyra e paketës së cigares do të marrë ngjyrë të gjelbër, në mënyrë që numri i përdoruesve të jetë në rënie.

Sipas ligjit që do vihet në zbatim pas fundjavës, të gjitha cigaret do të shiten me këtë ngjyrë, pasi konsiderohet si ‘më e shëmtuara’ në të gjithë botën.

Paketat do të jenë 65% të mbushura me paralajmërime shëndetësore, duke përfshirë imazhe grafike si mushkëritë e zeza.

Kompanitë e cigareve kanë nisur prodhimin e tyre që muajin e kaluar, por kanë afat që të shesin paketat e vjetra për një vit.

Sipas ‘Independent’ kjo është ndër metodat më të mira për të ndaluar pirjen e duhanit pasi ka rezultuar se cdo vit vdesin 700 mijë njerëz prej saj.

/oranews.tv/

