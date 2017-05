Nëna e nëntë djemve është shtatëzanë me djalin e dhjetë

Një nënë që ka lindur nëntë djem rresht është shtatëzanë me djalin e saj të dhjetë. Kur Alexis Brett zbuloi se ajo ishte duke pritur një djalë tjetër nuk u habit sepse ajo ka lindur nëntë djem dhe asnjë vajzë. Brett thotë se familja e saj nuk është kaq e madhe ngaqë ajo po përpiqet që të bëjë një vajzë.

“Është e mahnitshme që kam shumë djem,”-ka thënë Brett. “Njerëzit gjithmonë më pyesin nëse unë kam dashur që të jetë vajzë. Por sinqerisht mund të përgjigjem ‘Jo’. Jam e lumtur me djemtë e mi.”

Çifti mendohet të jetë i pari në Britani që ka bërë dhjetë djem rresht.

Kur e takua me burrin David, një shofer treni, në vitin 1998, nuk e kishin menduar kurrë se do të kishin një familje kaq të madhe. 37-vjeçarja tha se pas lindjes së djalit të saj ajo nuk do të bëjë më fëmijë të tjerë.

/oranews.tv/

