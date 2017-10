Nju Jork - Momenti kur Ura e Kosciuszkos shembet me eksploziv

Ura e Kosciuszkos në qytetin e Nju Jorkut u hodh në erë me një shembje të kontrolluar në orën 8 të mëngjesit të së dielës. Shembja e urës dhuroi një shfaqje madhështore e cila u pa nga mijëra njerëz.

Ura 80 vjeçare do të zëvendësohet nga një urë e re e cila pritet të ndërtohet deri në vitin 2020. Shëmbja e saj është kryer nga ekspertë të cilët me eksploziv shemben urën që lidhte Brooklyn me Queens.

Guvernatori Cuomo kishte numëruar sekondat, dhe më pas kishte shtypur butonin që aktivizonte eksplozivët për ta shembur urën e vjetër. Ai ndihej i ngazëllyer dhe i lehtësuar pas shpërthimit, pasi kjo nuk ishte vetëm urë, por është mënyra simbolike e gjithë rindërtimit që do të bënin.

