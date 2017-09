Moderatori gris fustanin e koleges në transmetim direkt

Një moderator në Spanjë ka shkaktuar shumë debate në rrjete sociale pasi ka prerë fustanin e koleges së tij në transmetim direkt.

Juan y Medio po prezantonte shfaqjen ‘Afternoon Here And Noë’ me kolegen e tij, Eva Ruiz kur nxorri një palë gërshërë për ti prerë veshjen.

Sipas Dailymail, ai e bëri këtë si një formë hakmarrje ndaj saj, e cila kishte tentuar përpara ti priste pantallonat.

Ndërkohë, Eva Ruiz që po qeshte gjatë gjithë kohës ka thënë se ishte në dijeni të gjithckaje, pra nuk pati të papritura për të.

Kanali Sur kërkoi falje pas kësaj duke e quajtur shaka mes prezantuesve.

a.m/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter