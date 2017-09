Mesazhi i ndjerë i Sidrit Bejlerit: Se nuk ikën domosdoshmërisht, plaku para të riut

Dhjetë vite më parë këngetari i njohur shkodran Sidrit Bejleri humbi vajzën e tij.

Sot ai dëshiron ta kujtojë por dhe të përcjellë një mesazh për shumëkënd që si ai i duhet të jetojë me dhimbjen e humbjes së femijës, prindërit apo një njeriu të dashur.

Postimi i plote

Kjo është Sofi Sidrit Bejleri.

Them është sepse do vazhdojë të jetë për mua, deri ditën që do mbyll sytë dhe do e takoj andej, dashtë Zoti!

Sot do mbushte 10 vjeçe, por Zoti me plotfuqishmërinë e Tij e mori, ashtu dhe siç na e dha…

Dikush mund të thotë, po ky pse na tregon dhimbjen e tij? Nuk e postova për këtë, por desha të krenohem me dhuratën që na e dha Zoti për 19 muaj dhe njëkohësisht t’ju tërheq vëmendjen se kushdo dhe kurdo mund të sprovohet, me të afërmit e tij…

Se nuk ikën domosdoshmërisht, plaku para të riut, i sëmuri para të shëndetshmit dhe prindi para fëmijës…

Askush nuk është i përjetshëm në këtë jetë.

Të Zotit jemi dhe tek Ai kthehemi.

Qofsh lule e Xhenetit Sofia jeme!

