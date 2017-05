Mbretëresha e Anglisë ka një adresë sekrete Facebook-u

Në moshën 91-vjeçare Mbretëresha e Anglisë, Elizabeth II është përshatur me teknologjinë bashkëkohore dhe me mediat sociale, gjë e cila do i kishte shastisur prindërit dhe gjyshërit e saj.

Ajo ka celularin e saj, ka mësuar sesi të dërgojë mesazhe dhe telefoni i saj është një nga më të sofitikuarit në botë. Është i koduar dhe është i pamundur që të ndonjë hacker ta gjurmojë.

Mbretëresha ka gjithashtu një iPad dhe një laptop. Po ajo çfarë është më e rëndësishme është se ka një llogari personale në Facebook dhe pse asnjë jashtë pallatit nuk e di se kush janë dhe sa miq ka ajo shkruan Daily Mail.

/oranews.tv/

