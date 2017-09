Mashtroi të fejuarin dhe miqtë e tij për 13 mijë paund, zbuloni arsyen

Një djalë është mashtruar së bashku me miqtë e tij për një udhëtim në Ibiza. Chris Mahone ia la në dorë të fejuarës së tij që të kujdesej për rezervimet dhe biletat, por rezultoi që cdo gjë që ajo kishte përgatitur ishte false.

Duke pretenduar që udhëtimi do zgjaste 4 ditë, Rachel Doran mori 440 paund nga secili duke shkuar në vlerën e 13 mijë dollarëve.

Më pas, 29-vjecari zbuloi se kjo ishte një hakmarrje nga e fejuara, e cila mendonte se ai e kishte tradhëtuar.

Sipas Independent, vajza është turpëruar pas gjithë situatës me të fejuarin dhe miqtë e tij, ndërsa familjarët kanë turp që të flasin me të. Nuk dihet se si do përfundojë marrëdhënia mes tyre pas gjithë kësaj ngjarje.

a.m/oranews.tv/

