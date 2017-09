Marcia dhe Millie, binjaket të cilat nuk ngjajnë

Ishin krejtësisht identike kur lindën por me kalimin e kohës gjithçka do të ndryshonte. Bëhet fjalë për Marcia dhe Millie Biggs nga Birminghami i Anglisë, binjaket të cilat duket sikur nuk kanë lidhje gjaku me njëra-tjetrën.

Ndërsa rriteshin njëra nisi të ketë ngjyrë më të mbyllur të lëkurës, ndërsa tjetra më të hapur, me sy të kaltër dhe flokë kaçurrela.

Marcia është shumë më dinamike, i pëlqejnë lojërat dhe është drejtuar nga atletika në orët e edukatës fizike.

“Më pëlqen këndimi dhe vallëzimi, jam sikurse princeshë në këtë shtëpi”, ka thënë Millie, e cila ka ngjyrën e mbyllur të trashëguar nga babai me origjinë nga Xhamajka.

Nëna britanike e binjakeve të tilla të ndryshme, që ndodhë një në një milion raste të lindjeve, ka thënë se i është dashur t’ua përsërisin mësuesve se ato janë motra.

