Magjia e make up

Një artiste nga Sideny ka dëshmuar edhe njëherë fuqinë transformuese të make up.

Sarah Laidlaw, e cila fitoi titullin australian Make Up Artist of the Year ka postuar disa foto në Instagram ku tregon ndryshimin e pabesueshëm.

/oranews.tv/

