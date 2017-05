Kjo grua realizon dëshirat e djalit duke dalë me meshkuj të pasur

Një grua ka treguar mënyrën se si plotëson dëshirat e djalit të saj 5-vjecar duke dalë me meshkuj të pasur.

Samantha është anëtare e SeekingArrangement, një rrjet ku krijohen takime mes femrave tërheqëse dhe meshkujve të moshuar. 30-vjeçarja ka treguar se të ardhurat që merr nga kjo punë i përdor për të siguruar të ardhurat pasi është nënë e vetme.

“Unë jam e interesuar që ta bëj fëmijën e tij të paharrueshme. Ne jetojmë në Los Angeles. Fëmijët që shkojnë në shkollë nuk bëjnë diferenca dhe marrin dhurata të njëjta me djalin tim,” – ka thënë ajo për Dailymail.

Samantha shpjegoi se kjo është punë që e bën me kohë të plotë, dhe nuk do të lejojë asnjë burrë që të njihet me djalin e tij, vetëm në rast se do të martohet me të.

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter