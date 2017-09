Inxhinierin e IT-së e pret burgu për “gishtin e mesit”

Një konsulent britanik i IT-së, i cili i ngriti gishtin e tij të mesëm një shoferi tjetër në Dubai mund të përballet me një afat burgimi gjashtëmujor, pasi u arrestua për ‘sjellje ofenduese’.

Jamil Ahmed Mukadam, 23 vjeç, nga Leicester, bëri një gjest të pahijshëm kur u nis nga aeroporti me një makinë me qira, pas një vizite të shkurtër në shtetin e Gjirit, në muajin shkurt.

Pasi një shofer e mori me vete dhe filloi të ndizet dritat e tij, Mukadami reagoi “me frustrim”.

Ai mendonte “asgjë më shumë”, por me kthimin në Dubai më 10 shtator, ai u arrestua në kontrollin e imigracionit dhe fillimisht u mbajt në një qeli policie me kriminelë, përfshirë përdhunues dhe vrasës, sipas “Sun”.

Ai u lirua me kusht në një hotel, por i morën pasaportën e tij për ta ndaluar atë të largohej nga vendi.

“Kur u ktheva javën e kaluar për një pushim me gruan time, unë shkova me kontrollin e pasaportave në Dubai dhe kur ata bënë një hetim filluan të bërtitnin me zë të lartë. Brenda pak sekondash u rrethova nga policia dhe u çova në burg, “shtoi ai.

Radha Stirling i firmës ligjore “Stirling Haigh”, e cila po ndihmon Mukadamin nëpërmjet organizatës së ndaluar në Dubai, tha se sjellja fyese konsiderohet krim në Emiratet e Bashkuara Arabe (UAE).

“Ne shpresojmë që gjykatat në Dubai të jenë të buta me dënimet e tyre dhe në rastin më të keq të japin një dënim me gjobë”.

Mukadami nuk është britaniku i parë që bie në kundërshtim me ligjin në Dubai.

Në maj 2011, kirurgu i lartë në Mbretërinë e Bashkuar Joseph Nunoo-Mensah u arrestua në Dubai, pasi u akuzua se kishte bërë një gjest të vrazhdë në një shofer tjetër përmes dritares së makinës së tij.

/Ora News.tv/

