I vuri armën në kokë, shitësit nuk iu “drodh qerpiku”

Një arkëtari në qytetin e Kensas në Missouri të Shteteve të Bashkuara nuk iu “drodh qerpiku” pasi një grabitës i hyri në dyqan dhe e kërcënoi duke i vendosur armën në kokë.

Videoja tregon se grabitësi hyri në dyqan dhe pak minuta më vonë ai nxjerr armën nga xhepi i tij duke ia vendosur arkëtarit në kokë. Arkëtari reagon me një shprehje stoike, duke hapur me qetësi arkën. Ai i tërheq të gjitha paratë e arkës dhe ia dorëzon grabitësit. Të gjithë mendojnë se askush mund të ruajë gjakftohtësinë, nëse dikush ua drejton armën dhe ju kërcënom me vrasje, por ky arkëtar na bën të mendojmë të kundërtën.

Policia e Teksasit ka postuar menjëherë videon nëpër rrjete sociale që të mund të kërkojnë ndihmë për identifikimin e përsonit në fjalë.

