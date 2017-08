Fshati me vila nënujore, luksi i paparë në Dubai

Për ata që e konsiderojnë horizontin mbreslënës të Dubait apo ishujit e krijuar në formë palme jo shumë ekzotike atëherë një eksperiencë e re e paharrueshme iu pret në këtë vend mahnitës.

Një fshat i vërtetë me vila nënujorë prej 371 metër katror në ishujt e artificial World Islands premton një pamje panoramike të Gjirit Persik nën det. Vila e parë është zbuluar vitin e kaluar, por këto vila të reja nënujore me një çmim prej 2.5 milion pound janë mahnitëse për këdo që dëshiron të pushojë së bashku me të gjithë familjen.

“The Signature Edition” është shumë e madhe se vilat e tjera, ka 3 nivele, 4 dhoma gjumi që mund të ndryshohen në bazë të dëshirave dhe tekave të pronarëve të ardhshëm.

Vilat Floating Seahorse janë ankoruar në ishullin e ishullit të St Petersburgit në formë zemre dhe vlerësohet se të gjitha ndërtimet do të përfundojnë deri në vitin 2018. Si edhe dpo të ketë 125 vila lundruese në total.

/Oranews.tv/

