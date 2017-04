Dy homoseksualë rrihen pasi u kapën duke fjetur në një dhomë

Në një video shokuese duken dy homoseksualë të cilët janë duke u rrahur nga njerëzit, më pas nga policia që i dorëzuan në rajon sepse kishin fjetur në një dhomë.

Ngjarja ka ndodhur në Indonezi, ku është i ndaluar me ligj homoseksualizmi dhe të dy djemtë kanë marrë dënim për këtë rast. 20-vjeçarët janë përballur me 100 goditje me kamxhik, vetëm sepse kanë kryer marrëdhënie seksuale.

Pamjet tregojnë se ata janë në gjendje të vështirë, ku të dy janë të zhveshur dhe duket se njëri komunikon me familjen në telefon dhe tjetri, i cili vazhdon të goditet, dëgjohet duke thënë: “Të lutem vëlla, ndalo.”

Këtë rast e kanë zbuluar disa anëtarë të një grupi që marrin përsipër të kujdesen për zbatimin e ligjit në komunitetin e tyre.

/oranews.tv/

