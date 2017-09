Frymëzuese - Djali me paralizë celebrale merr pjesë në konkursin e bodybuilding

Një video frymëzuese tregon një djalë me paralizë celebrale që merr pjesë ne konkrusin e bodybuilding në Brea të Kalifornisë.

Sam ka qenë në trajnim që në moshëm 14 vjeçare pavarësisht faktit se paraliza celebrale kufizon kontrollin e muskujve të tij.

Në video shfaqet Sam me një karrocë me rrota dhe prezantuesi që e shoqëron. 24-vjeçari fillon me pas të bëjë një sërë lëvizjesh që tregojnë çdo kënd të trupit të tij me një buzëqeshje të madhe në fytyrë.

Kur mbaroi performancën të gjithë spektatorët brohoritën për të. Sam u largua në shtëpi me një medalje nga eventi Inspiration Dedication në 2017 International Physique League SoCal Classic.

/Oranews.tv/

