Burrat me tatuazhe, tradhëtarë

Një pjesë e mirë e femrave janë treguar të matura kur vjen puna për të nisur një lidhje me një burrë me tatuazhe.

Një studim i ri ka konfirmuar dyshimet e tyre duke zbuluar se meshkujt me art në trup kanë më shumë mundësi për të tradhëtuar.

2,500 burra dhe gra heteroseksuale u pyetën për mendimin e tyre për disa foto me meshkuj gjysmë të zhveshur.Disa imazhe ishin modifikuar duke shtuar tatuazhe në trupin e tyre. Burrat i konsideruan ata me tatuazhe si më shumë tërheqës, se sa ata që nuk kishin.

Por, me femrat ndodhi e kundërta, pasi sipas tyre burrat me tatuazhe ishin më pak tërheqës, zbuloi studimi i publikuar në gazetën “Personality and Individual Differences”.

Pavarësisht se një kërkim shkencor pohon se meshkujt me tatuazhe janë më të shëndetshëm, ata gjithashtu konsiderohen më mashkullorë, dominantë e agresivë.

Mashkulliteti lidhet me nivele të larta të testoseronit, një hormon që përveçse është përgjegjës për rritjen e muskujve dhe nxitjes seksuale, inkurajon meshkujt të tradhëtojnë.

Studiesit polakë thanë: “Ana e errët e testosteronit shpjegon në mënyrë perfekte pse gratë zgjodhën burrat me tatuazhe si partnerët më të këqnj të mundshëm”.

Ndërkohë shkencëtarë nga Universiteti i Nju Meksiko më parë zbuluan se meshkujt në marrëdhënie romantike të përkushtuara kishin nivele më të ulëta testosteroni.

/Oranews.tv/

