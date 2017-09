Boksierët dhe goditësit më të pazakontë, e “mundin” edhe Muhammed Ali

Muhammed Ali mund të ketë goditur me grushte mjaft të fuqishëm, por ka kafshë të egra që mund ta “rrahin” atë dhe t’i “marrin” titullin e kampionit.

Kampionët e vërtetë konkurrojnë më shumë se për lavdinë; luftojnë për të mbijetuar. Rastet më të veçanta në Tokë ka gjasa t’ju shkaktojnë befasi dhe jo vetëm për shkak të shpejtësisë dhe aftësisë së tyre.

Ndoshta më të tmerrshmit të njohur për shkencën janë krustacezët detarë të quajtur “karkalecat mantis”. Ata përdorin gjymtyrë të specializuara për të bërë tre goditje tronditëse. Forcat e tyre është kaq e madhe, saqë ata “thyejnë” ujin duke krijuar shpërthime të vogla që gjenerojnë nxehtësi, dritë dhe zë.

Në robëri, ata janë të njohur për thyerjen e xhamit të akuariumit me një goditje të vetme.

Laboratori i “Sheila Patek” në Universitetin “Duke” në Karolinën e Veriut është i specializuar për studimin e lëvizjeve të shpejta të kafshëve.

Ata kanë zbuluar se karkalecat mantos mund të gjenerojnë një forcë që arrin pothuajse 2,500 herë më shumë se pesha e tyre në më pak se 800 mikrosekonda. “Karkaleci mantis ruan energji elastike përpara goditjes dhe e lëshon atë me një shul”, thotë Patek.

Karkalecat gjithashtu angazhohen në gara territoriale. Sidoqoftë, Patek dhe kolegët i përshkruajnë këto takime si “takime rituale” në vend të garave vdekjeprurëse. Goditja në këto raste përdoret si mjeti i fundit dhe sigurisht fitues është ai që mund të përballojë goditjet më të mëdha.

Milingonat

Patek ka studiuar gjithashtu insektet e quajtura milingona kurth. Këto insekte janë të emëruara kështu për shkak se pjesët e tyre të gojës mund të mbyllen shpejt mbi pre dhe në mënyrë të befasishme.

Ato gjithashtu luftojnë për të zgjidhur mosmarrëveshjet, duke goditur njëri-tjetrin me antenat e tyre për të përcaktuar hierarkinë brenda folesë.

Shumë insekte shoqërore përplasen duke përplasur antenat e tyre së bashku: sjellja është studiuar në milingona, grerëza dhe bletët. Antena e prekjes jo gjithmonë sinjalizon një goditje. Për shembull, bletët me shpejtësi prekin antenën gjatë shkëmbimit të ushqimit. Por, për të lënë të tjerët të dinë se kush është bosi, goditja është çelësi.

Në një studim të vitit 2016, studiuesit përdorën kamerat me shpejtësi të lartë për të regjistruar katër lloje të goditjes së milingonave me antenat e tyre.

Milingona “Odontomachus brunneus” me vendlindje Floridan, goditi kundërshtarin e saj 41.5 herë në sekondë. Ekipi i përshkroi milingonat e kurthit si “boksierët më të shpejtë të regjistruar ndonjëherë“.

Lepujt kafe

Midis gjitarëve, ndoshta më të famshëm janë lepujt kafe evropianë.

Duelet e tyre nisin në pranverë në sezonin e çiftëzimi dhe jo më kot ekziston shprehja “i çmendur si një lepur në mars”.

Kërkimet moderne kanë zbuluar se boksimet bëhen shpesh edhe nga femrat, përveç meshkujve.

Kangurët

Në Australi, muskuli i fryrë i kangurëve meshkuj sinjalizojnë më shumë dhunë me pikëpamje seksuale.

Sipas një studimi të vitit 2013, muskujt e mbipopulluar të meshkujve janë rezultat i përzgjedhjes seksuale. Kangurët meshkuj godasin njëri-tjetrin për të zgjidhur mosmarrëveshjet mbi bashkëshortet, dhe muskujt më të mëdhenj u japin atyre një avantazh.

Kick-boxing është rasti ku kangurët me të vërtetë shkëlqejnë. Me kundërshtarin e tij në një kokë të ngurtë, një mashkull dominues mund ta çojë kundërshtarin në shtëpi – balancimin në bishtin e tij dhe goditjen me këmbët e tij të fuqishme, të cilat janë të pajisura me kthetra të mprehta.

Kushdo që ka kaluar kohë me kuaj, e di se mund të jetë një goditje e fortë, veçanërisht me të dyja këmbët e pasme.

Një goditje e zebrave thuhet të jetë edhe më kërcënuese, por provat për ta mbështetur këtë janë thjesht anektoda, megjithëse ato godasin shumë fort.

Kafshët e tjera që me të vërtetë mund të godasin përfshihet struci dhe gjirafat.

Ato shquhen për plagosjen e grabitqarëve të mëdhenj.

Në vitin 2016, Planet Earth II na dha shenja të mrekullueshme të një gjirafe që përplasi një luan me një goditje të mirë. Kur ata ndjenj nofullat tek këmbët e tyre, me siguri mund të japin ndonjë dënim të rëndë.

Një goditje e tillë në shtyllën kurrizore të grabitqarit është vdekjeprurëse.

Megjithatë, nuk janë praktika e tyre e zakonshme që të vrasin.

Për sulme vërtet vdekjeprurëse, ne duhet të shohim grabitqarët – veçanërisht ato me dieta të vështira.

I gjendur nëpër kullotat e Afrikës nën Sahariane, shpendët predatorë mund të duken si mjaft qesharakë, por ato ushqehen me gjarpërinj helmues, duke i vrarë ata me një goditje të vetme dhe të dhunshme në kokë.

Është provuar se ata mund të godasin me forcë nga pesë deri në gjashtë herë më shumë sa pesha e trupit të tyre dhe marrin një të dhjetën e kohës që i duhet një njeriu për të vepruar.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter