Babi vret djalin 3-vjeç sepse e dashura nuk i pëlqente fëmijët

Një baba New Jersey ka pranuar se ka vrarë djalin e tij 3-vjeçar për shkak se e dashura e tij nuk i pëlqente fëmijët. David Creato Jr. u deklarua fajtor për vrasjen e rëndë.

Prokurorët thanë se 23-vjeçari vrau djalin e tij, Brendan, sepse e dashura e tij 17-vjeçare nuk e donte djalin e tij dhe i kishte kërkuar që të hiqte dorë nga kujdesia.

Në tetor të vitit 2015 Creato telefoni 911 duke deklaruar se djali ishte larguar nga shtëpia e tij në Haddon Township, Camden County.

Trupi i Brendan u gjet po atë ditë në një zonë pyjore rreth 1 milje larg nga shtëpia.

Pas ekzaminimeve mjeksore u zbulua se kishte vdekur për shkak të dhunës, po nuk u përcaktua shkaku i saktë apo koha e vdekjes. Kur u mbajt gjyqi për vrasjen në maj, prokurorët thanë se çorapet e 3-vjeçarit ishin të pastra, gjë që dëmtoi pretendimet e Creato se djali i tij ishte larguar nga shtëpia, raporton CNN.

Ai do të dënohet me 29 shtator, ndërsa është rekomanduar dënimi me 10 vite burg, ndërsa e dashura e tij nuk është akuzuar.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter