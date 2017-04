2-vjeçarja përdor celularin lodër për tu ndarë nga i dashuri

Një 2-vjecare është bërë e njohur në të gjithë botën me videon e publikuar ku ajo ndahet me të dashurin përmes celularit lodër.

“Ckemi Sawyer, cfarë po bën, unë të pashë. Shkove në park me të, jam shumë e mërzitur. Nuk duhet të shihesh kurrë më me të,” – dëgjohet duke e fajësuar atë pasi e pa duke luajtur me një vajzë tjetër në park.

Pamjet e Mila janë filmuar në Arizona, ku vogëlushja duket shumë e inatosur sepse e mendon si tradhëti dhe me celularin e saj rozë në dorë i shpreh gjithcka të dashurit.

/oranews.tv/

